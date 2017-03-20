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للنساء فقط || 6 أعراض تدل على إصابتك بخلل هرموني فاحذريها

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للنساء فقط || 6 أعراض تدل على إصابتك بخلل هرموني فاحذريها للنساء فقط || 6 أعراض تدل على إصابتك بخلل هرموني فاحذريها

عدة أسباب تصيبك بالخلل الهرموني من بينها التقدم في العمر والوراثة وسوء الحالة النفسية والأمراض العضوية ، وأيًّا كانت الأسباب عليك بالتوجه للطبيب المختص للعلاج ، وذلك للتأثير السلبي عليك عند اختلالها ، يقول الدكتوره هبة الشيمي أخصائية أمراض النساء والتوليد ، أن الخلل في إفراز الهرمونات يؤثر على الصحة النفسية والجسمانية وعلى عمل أجهزت الجسم الداخلية ، مما يعرض المرأة للعديد من المشكلات الصحية ، مثل: 
 
- أن النساء المصابات بخلل هرموني نجد أن أوزانهن تزداد بشكل سريع وغير مبرر وهذا يدل على خلل إفراز الغدة الدرقية .
 
- الرغبة في تناول الطعام حتى مع الاحساس بالشبع ، وهو دليل على الخلل في إفراز الغدة الدرقية أو الكظرية .
 
- التوتر النفسي الشديد والأرق ، وهو بسبب عدم انتظام الغدة الكظرية في إفرازاتها. 
 
- الاحساس بسخونة تجتاح جسمك ، والتعرق الزائد عن الطبيعي دلالتان على الاصابة بخلل في إفراز الهرمونات 
 
- الاحساس بالكسل والإرهاق الدائمين وعدم القدرة على انجاز المهام 
 
- فقدان الرغبة الجنسية دلالة واضحة للاصابة بخلل في إفراز هرمونات الجسم 
 
المصدر:صدي البلد

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رئيس قسم الأخبار