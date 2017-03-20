بالفيديو || مشارك فى زف متوفي إلى القبر يطالب «على جمعة» بالرد على منتقديه

سمر العشري

قال مصطفى عبد الستار شاهد على زفة أحد الموتى إلى القبر في منفلوط، إن ما حدث في الجنازة ما هو إلا من كرامات المتوفي الشيخ محمد.

وأضاف عبد الستار، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أن استخدام الطبول في الجنازات يتم على الطريقة الرفاعية التي كان يتبعها المتوفي.

ولفت عبد الستار إلى أن الجنازة التي تمت بالطبول استمرت لما يزيد على 4 ساعات وكان يحركها المتوفي في نعشه، مطالبا أن يتم سؤال الشيخ على جمعه مفتي الديار الأسبق حول كرامات أولياء الله الصالحين فهو رجل صوفي وعالم.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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