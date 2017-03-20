أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

بالفيديو || تفاصيل جديدة فى مقتل «عروس بنها» بـ 19 طعنة قبل الزفاف

Google+ Print
بالفيديو || تفاصيل جديدة فى مقتل «عروس بنها» بـ 19 طعنة قبل الزفاف بالفيديو || تفاصيل جديدة فى مقتل «عروس بنها» بـ 19 طعنة قبل الزفاف

كشف أيمن قنديل زوج شقيقة  العروس «تقى» الطالبة فى كلية الآداب بجامعة بنها والتى تم العثور على جثتها غارقة وسط بركة من الدماء بعد تحميل مستلزمات وعفش  الزوجية الخاص بها والتوجه به إلى منزل زوجها فى قرية كفر فرسيس استعدادا لزواجها بعد 5 أيام تفاصيل جديدة فى واقعة مقتلها داخل منزل الأسرة بمنطقة كفر الجزار ببنها.
 
وأضاف قنديل، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أنه أثناء العودة إلى منزل والد "تقى" الذي كانت تنتظرهم فيه بعد توصيل منقولاتها إلى عش الزوجية طرقوا باب الشقة ولم تفتح لهم رغم أن الجميع تركها بمفردها مشيرا إلى أنهم  قاموا بالاتصال بها أكثر من مرة على التليفون الخاص به ولكنها لم ترد.
 
وقال أنهم قاموا بكسر باب الشقة بعد ان ساورهم القلق عليها وفوجئوا عقب دخول الشقة  أن "تقى" غارقة وسط بركة من الدماء ومصابة بطعنات في رقبتها وأنحاء متفرقة في جسدها مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الفتاة من الموت.
 
وطالب قنديل بضرورة كشف ملابسات الحادث والتعرف على من قام بارتكاب هذه الجريمة  الشنعاء وضبط مرتكبها، خاصة وأن أى جريمة لابد وأن يكون لها دافع وجاني.
 
وأوضح قنديل أن الشبهات والشكوك تحوم حاليا حول الجيران، خاصة وأن المنازل في القرية متلاصقة بشكل كبير وهو ما يسمح بدخول الجاني من أي بيت والوصول إلى منزل الضحية وارتكاب جريمته والخروج بسهولة.
 
 
المصدر:صدي البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة