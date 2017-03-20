بالفيديو || تفاصيل جديدة فى مقتل «عروس بنها» بـ 19 طعنة قبل الزفاف

سمر العشري

كشف أيمن قنديل زوج شقيقة العروس «تقى» الطالبة فى كلية الآداب بجامعة بنها والتى تم العثور على جثتها غارقة وسط بركة من الدماء بعد تحميل مستلزمات وعفش الزوجية الخاص بها والتوجه به إلى منزل زوجها فى قرية كفر فرسيس استعدادا لزواجها بعد 5 أيام تفاصيل جديدة فى واقعة مقتلها داخل منزل الأسرة بمنطقة كفر الجزار ببنها.

وأضاف قنديل، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أنه أثناء العودة إلى منزل والد "تقى" الذي كانت تنتظرهم فيه بعد توصيل منقولاتها إلى عش الزوجية طرقوا باب الشقة ولم تفتح لهم رغم أن الجميع تركها بمفردها مشيرا إلى أنهم قاموا بالاتصال بها أكثر من مرة على التليفون الخاص به ولكنها لم ترد.

وقال أنهم قاموا بكسر باب الشقة بعد ان ساورهم القلق عليها وفوجئوا عقب دخول الشقة أن "تقى" غارقة وسط بركة من الدماء ومصابة بطعنات في رقبتها وأنحاء متفرقة في جسدها مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الفتاة من الموت.

وطالب قنديل بضرورة كشف ملابسات الحادث والتعرف على من قام بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء وضبط مرتكبها، خاصة وأن أى جريمة لابد وأن يكون لها دافع وجاني.

وأوضح قنديل أن الشبهات والشكوك تحوم حاليا حول الجيران، خاصة وأن المنازل في القرية متلاصقة بشكل كبير وهو ما يسمح بدخول الجاني من أي بيت والوصول إلى منزل الضحية وارتكاب جريمته والخروج بسهولة.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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