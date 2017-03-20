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بالفيديو.. متصلة تهاجم سلفي: «سيبونا في حالنا خليتوا حياتنا ضلمة»

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بالفيديو.. متصلة تهاجم سلفي: «سيبونا في حالنا خليتوا حياتنا ضلمة» بالفيديو.. متصلة تهاجم سلفي: «سيبونا في حالنا خليتوا حياتنا ضلمة»

هاجمت متصلة تدعى «ميرفت» من القاهرة، الداعية السلفي سامح عبد الحميد؛ لمطالبته بفصل الفتيات عن الشباب في المدارس، وإلزام الطالبات بارتداء الحجاب، قائلة: «حرام عليكم خليتوا حياتنا ضلمة وسيبونا في حالنا وإحنا كده عايشين منذ 7 آلاف سنة».
 
وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: إن مطالب السلفيين بارتداء الفتيات الحجاب عودة للظلمات، متسائلة: لماذا لم يحاسب حزب النور علي ونيس بعد ضبطه في الطريق العام متلبسا بواقعة فعل فاضح؟!
 
كان الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفي، طالب بإلزام الطالبات بالحجاب والحشمة، مستشهدًا بعبارة «بعد واقعة اللي عنده معزة يربطها» التي انتشرت الفترة الماضية، وقال: «اللي عنده بنت يحجِّـبها».
 
المصدر : فيتو

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