مفاجأة سارة من السعودية للعمالة المصرية

شيماء مصطفى

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي بالسعودية إن السفير ناصر حمدي سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية صرح بأنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف تقوم المملكة العربية السعودية بتنفيذ الأمر الذي أصدره الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تحت مسمى الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأضاف "حنفي" أن السفير المصري بالرياض أن هذه الحملة سيستفيد منها آلاف المصريين من مخالفي نظام الإقامة وهي تقضي بإعفاء المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود المغادرين من تلقاء أنفسهم من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل) والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم خلال المهلة المحددة بتسعين يوما من تاريخ بداية المهلة .

وأفاد حمدي بأن آليات التنفيذ سوف تكون كالآتي إنهاء إجراءات متأخري المغادرة بتأشيرات (الحج والعمرة والزيارات بجميع أنواعها) عن طريق المنافذ مباشرة.

أما بالنسبة لمن لديه رقم إقامة ورقم حدود وتأشيرة عمل وبلاغ هروب متسلل عليهم بمراجعة إدارات الوافدين بالمناطق والمحافظات التابعين لهم لاستخراج بيان سفر ثم مغادرتهم عن طريق المنافذ وقد شدد السفير المصري بالسعودية على ضرورة استفادة أبناء الجالية المصرية بجميع أنحاء المملكة بهذا الأمر السامي الكريم طوال مدة سريانه 90 يوما من تاريخ التنفيذ وتمنى السفير ناصر حمدي التوفيق لأبنائه المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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