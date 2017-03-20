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أسعار العملات اليوم الإثنين 20 مارس 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الإثنين 20 مارس 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الإثنين 20 مارس 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٣٣٣ ٥٩.٣٣٤ 03/19 6:00 م
دينار بحريني ٤٧.٧٤٢٨ ٤٧.٩٨٦٦ 03/19 6:00 م
ريال عماني ٤٦.٧٤٩٦ ٤٦.٩٨٩٥ 03/19 6:00 م
ريال قطري ٤.٩٤٢٧ ٤.٩٦٨٩ 03/19 6:00 م
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٥ ٤.٩٢٥٥ 03/19 6:00 م
ريال سعودي ٤.٧٩٨٣ ٤.٨٢٤ 03/19 6:00 م
دينار أردني ٢٥.٣٧٣٦ ٢٥.٥٢٣٣ 03/19 6:00 م
جنيه إسترليني ٢٢.١٨٥ ٢٢.٤٤ 03/19 6:00 م
كرون دنماركي ٢.٥٩٧٦ ٢.٦٢٣٧ 03/19 6:00 م
كرون نرويجي ٢.١١٥ ٢.١٤١٧ 03/19 6:00 م
كرون سويدي ٢.٠٣٦٤ ٢.٠٥٨٢ 03/19 6:00 م
يورو ١٩.٣١٠٤ ١٩.٥٠٥٧ 03/19 6:00 م
فرنك سويسري ١٨.٠٢٣٤ ١٨.١٩٤٧ 03/19 6:00 م
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 03/19 6:00 م
ين ياباني ١٥.٨٦٠٤ ١٦.٠٦٩٤ 03/19 6:00 م
دولار استرالي ١٣.٧٩٥٢ ١٣.٩٦٠٨ 03/19 6:00 م
دولار كندي ١٣.٤٥٥٩ ١٣.٥٩٧١ 03/19 6:00 م

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