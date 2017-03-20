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سعر الحديد وانخفاض جديد في الأسمنت اليوم الإثنين 20/3/2017 ... خسائر بالملايين فى القومية للأسمنت

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سعر الحديد وانخفاض جديد في الأسمنت اليوم الإثنين 20/3/2017 ... خسائر بالملايين فى القومية للأسمنت سعر الحديد وانخفاض جديد في الأسمنت اليوم الإثنين 20/3/2017 ... خسائر بالملايين فى القومية للأسمنت

تعد الشركة القومية للأسمنت، أحد الشركات الهامة فى لصناعة الاسمنت كما أنها تندرج ضمن الشركات القابضة للصناعات الكيماوية، حيث ورد فى إجمالى حسابات الشركة القابضة فى النصف الأول من العام المالى الحالى، أن الشركة قد خسرت خلال تعاملاتها فى العام الحالي حوالي 209 ملايين جنيه مصري، بينما لم تتمكن الشركة من حصد أرباح إلا بمقدار  9.8  مليون جنيه مصري خلال تلك الفترة، وقد صدرت بعض التوقعات المالية الخارجة من قطاع الأعمال المؤكدة على أنه قد تصل خسائر الشركة مع الإنتهاء من العام المالي إلى نحو 400 مليون جنيه مصري، والذي تعد هذه الخسائر الكبير بمثابة انتكاسة كبيرة للشركة القومية الوحيدة لصناعة الأسمنت، وجدير بالذكر أن الشركة قد حققت خسائر كبيرة ايضًا فى العام الماضي، حيث وصلت خسائرها فى العام المالى الماضى إلى حوالى 120 مليون جنيه.

سعر الحديد اليوم الإثنين :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد بشاي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد العتال 9650 جنية 9650 جنية
حديد عطيه 9650 جنية 9650 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9600 جنيه 9600 جنيه
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد مصر ستيل 9500 جنيه 9500 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الإثنين :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 763 جنيه
أسمنت النصر النصر 738 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 770 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 728 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 748 جنيه
أسمنت حورس حورس 735 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 715 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 725 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 725 جنية
أسمنت العريش العسكري 733 جنية
أسمنت سيناء سيناء 723 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 730 جنية
السويس للأسمنت السويس 750 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 758 جنية
أسمنت تكنو تكنو 720 جنية
أسمنت حلوان حلوان 760 جنية
أسمنت شورى شورى 713 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 730 جنية
السويدي السويدي 755 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 728 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 715 جنية

 

المصدر:مصر365 

 

 

 

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