سعر الحديد وانخفاض جديد في الأسمنت اليوم الإثنين 20/3/2017 ... خسائر بالملايين فى القومية للأسمنت

تعد الشركة القومية للأسمنت، أحد الشركات الهامة فى مصر لصناعة الاسمنت كما أنها تندرج ضمن الشركات القابضة للصناعات الكيماوية، حيث ورد فى إجمالى حسابات الشركة القابضة فى النصف الأول من العام المالى الحالى، أن الشركة قد خسرت خلال تعاملاتها فى العام الحالي حوالي 209 ملايين جنيه مصري، بينما لم تتمكن الشركة من حصد أرباح إلا بمقدار 9.8 مليون جنيه مصري خلال تلك الفترة، وقد صدرت بعض التوقعات المالية الخارجة من قطاع الأعمال المؤكدة على أنه قد تصل خسائر الشركة مع الإنتهاء من العام المالي إلى نحو 400 مليون جنيه مصري، والذي تعد هذه الخسائر الكبير بمثابة انتكاسة كبيرة للشركة القومية الوحيدة لصناعة الأسمنت، وجدير بالذكر أن الشركة قد حققت خسائر كبيرة ايضًا فى العام الماضي، حيث وصلت خسائرها فى العام المالى الماضى إلى حوالى 120 مليون جنيه.
سعر الحديد اليوم الإثنين :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9750 جنيه
|9750 جنيه
|حديد بشاي
|9700 جنيه
|9700 جنيه
|حديد العتال
|9650 جنية
|9650 جنية
|حديد عطيه
|9650 جنية
|9650 جنية
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9600 جنيه
|9600 جنيه
|حديد المصريين
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر ستيل
|9020 جنية
|9020 جنية
|حديد العشري
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الجيوشي
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد مصر ستيل
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|763 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|738 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|770 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|728 جنية
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|748 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|735 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|715 جنية
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|725 جنية
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|725 جنية
|أسمنت العريش
|العسكري
|733 جنية
|أسمنت سيناء
|سيناء
|723 جنية
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|730 جنية
|السويس للأسمنت
|السويس
|750 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|758 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|720 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|760 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|713 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|730 جنية
|السويدي
|السويدي
|755 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|728 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|715 جنية
المصدر:مصر365
إعلان - Ads إعلان - Ads