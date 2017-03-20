سعر الحديد وانخفاض جديد في الأسمنت اليوم الإثنين 20/3/2017 ... خسائر بالملايين فى القومية للأسمنت

سمر العشري

تعد الشركة القومية للأسمنت، أحد الشركات الهامة فى مصر لصناعة الاسمنت كما أنها تندرج ضمن الشركات القابضة للصناعات الكيماوية، حيث ورد فى إجمالى حسابات الشركة القابضة فى النصف الأول من العام المالى الحالى، أن الشركة قد خسرت خلال تعاملاتها فى العام الحالي حوالي 209 ملايين جنيه مصري، بينما لم تتمكن الشركة من حصد أرباح إلا بمقدار 9.8 مليون جنيه مصري خلال تلك الفترة، وقد صدرت بعض التوقعات المالية الخارجة من قطاع الأعمال المؤكدة على أنه قد تصل خسائر الشركة مع الإنتهاء من العام المالي إلى نحو 400 مليون جنيه مصري، والذي تعد هذه الخسائر الكبير بمثابة انتكاسة كبيرة للشركة القومية الوحيدة لصناعة الأسمنت، وجدير بالذكر أن الشركة قد حققت خسائر كبيرة ايضًا فى العام الماضي، حيث وصلت خسائرها فى العام المالى الماضى إلى حوالى 120 مليون جنيه.

سعر الحديد اليوم الإثنين :

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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