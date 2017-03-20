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حظك اليوم برج الجدي الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: خطوات كبيرة تتخذها في المدى المنظور، لكن بعض التريّث من شأنه أن يعزّز قدراتك وثقة الآخرين بك

عاطفياً: حاول أن تشعر الحبيب ببعض الطمأنينة، فهو أقرب الناس إليك، ولا تستخف بما يقوله لك

صحياً: كن معتدلاً في جميع وجباتك، ووفق بين تلك الدسمة وتلك الصحية

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

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