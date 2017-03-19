حظك اليوم برج الثور الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: لا تحاول تجاهل أوامر أرباب العمل فقد تندم على ذلك لاحقاً. حذار الأوهام وابقَ صامداً في قراراتك ومخلصاً



عاطفياً: لا تدع نفسك تنجز وراء عاطفتك والا وقعت فريسة الضغوط و العصبية، شاور عقلك بين الحين والآخر واترك القلب جانباً



صحياً: أعط كل شيء وقته المستحق، وللرياضة الكثير عليك ولا سيما أن وضعك الصحي دقيق

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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