فاقد الشيء قد يعطيه.. 7 فنانات «أمهات» على الشاشة فقط

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التمثيل نافذة يطل منها الفنان على جمهوره بعدد من الأدوار التي قد يحلم بأن تكون واقعية، ففي التمثيل يستطيع الفنان أن يؤدي دور الضابط ودور الأب ودور الأخ الكبير أو حتى دور "الحرامي"، رغم أن حياته مختلفة تمامًا عما يؤديه.

وفي حين برعت كثير من الفنانات في لعب دور الأم بالتمثيل؛ فإن بعضهن فشلن في تحقيق حلم الأمومة في الواقع، ولم ينجبن أطفالًاَ، ومن بين هؤلاء:

1- يسرا

لعبت الفنانة يسرا دور الأم في عدد من أعمالها، من بينها فيلم "كراكون في الشارع" و"الجلسة سرية" و"امرأة آيلة للسقوط" و"جيم أوفر" وغيرها، وهي متزوجة من "خالد سليم"، الأخ الأكبر للممثل هشام سليم، وابن لاعب النادي الأهلي المصري صالح سليم، ولم تنجب منه أطفالًا.

2- نبيلة عبيد

تزوجت الفنانة نبيلة عبيد أربع مرات، ففي عام 1963 تزوجت من المخرج عاطف سالم، ولكنها انفصلت عنه بعد أربع سنوات، وتزوجت المخرج أشرف فهمي، وكان من بين أزواجها السياسي المعروف ومستشار الرئيس السابق حسني مبارك الدكتور أسامة الباز، واعترفت بأن زواجهما استمر لمدة 9 سنوات، ومع ذلك فالفنانة نبيلة عبيد لم تنجب أبدا.



3- إلهام شاهين



تزوجت الفنانة إلهام شاهين في المرة الأولى من رجل الأعمال عادل حسني رغم فارق السن بينهما، وصرحت في وقت سابق بأن سبب الارتباط هو حبها لرجل السياحة الذي دخل مجال الإنتاج الفني ربما من أجلها، واستمرت في علاقتها معه لمدة ثلاث سنوات، ثم تزوجا، ولكنهما انفصلا، وارتبطت بعدها برجل الأعمال اللبناني عزت قدورة وظل الزواج بشكل سري لمدة عامين وانفصلت عنه أيضا، كما ارتبطت بالفنان المعتزل وجدي العربي والذي خطبها لكن تم فسخ الخطبة وصرحت وقتها بأن "والدها هو من وقف في طريق إتمام الزواج"، ولم تنجب إلهام شاهين من زيجاتها الاثنتين.

3- شادية

"لا تسألني من أنا"، واحدا من أبرز أفلام الفنانة شادية، والذي لعبت فيه دور الأم، وأدته ببراعة، على الرغم من أنها لم تنجب. وتزوجت دلوعة السينما "شادية" ثلاث مرات، الأولى من المهندس "عزيز فتحي"، والثانية من الفنان عماد حمدي لمدة ثلاث سنوات، وتزوجت في المرة الثالثة من الفنان صلاح ذو الفقار إلا أنها انفصلت عنه عام 1969.



4- أمينة رزق

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الأم العذراء، اسم يصف كثيرًا أمينة رزق، فهي واحدة من أشهر الفنانات اللاتي لعبن دور الأم على الشاشة المصرية، وبرز هذا الدور في عدة أعمال، من بينها فيلم "دعاء الكروان" و"بائعة الخبز" و"التلميذة" وغيره، ومع ذلك فالفنانة أمينة رزق لم تتزوج أبدا، وكانوا ينادونها بـ"ماما أمينة"، وتوفيت الفنانة أمينة رزق في 24 أغسطس عام 2003 عن عمر ناهز 93 عاما.



5- سعاد حسني

سندريلا الشاشة العربية "سعاد حسني" تزوجت خمس مرات، الأولى كانت من الفنان عبد الحليم حافظ، وفقا لما أكده الصحفي مفيد فوزي، والذي كان مقربا منها جدا. كما تزوجت بعده من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة عام واحد، ثم تزوجت من المخرج علي بدرخان لمدة أحد عشر عامًا حتى عام 1980.

وتزوجت بعده من زكي فطين لشهور قليلة، وكان آخر أزواجها السيناريست ماهر عواد، ولعبت دور الأم في عدة أعمال من بينها فيلم "غريب في بيتي"، ورغم زيجاتها المتعددة إلا أنها لم تنجب، وتوفيت سندريلا الشاشة العربية في 21 يونيو عام 2001 عن عمر ناهز 58 عامًا إثر سقوطها من شرفة منزلها بلندن، وقيل أنها قتلت.



6- فردوس محمد

واحدة من أبرز الأمهات في السينما المصرية، حيث إنها أدت دور الأم في عدد من الأفلام، من بينها "صراع في الميناء" و"شباب امرأة" و"عفريتة إسماعيل يس" و"رد قلبي" وغيرها، وعاشت فردوس محمد يتيمة الأبوين، وتولت رعايتها أسرة قريبة الصلة بوالدتها، وتزوجت في سن صغيرة ثم انفصلت، ثم تزوجت للمرة الثانية من الممثل محمد إدريس، واستمرت معه لمدة 15 عاما حتى وفاته، ولم تنجب منه، وتوفيت في 22 سبتمبر عام 1961 عن عمر ناهز 55 عاما إثر إصابتها بالسرطان.



7- لبلبة

بدأت الفنانة لبلبة في الفترة الأخيرة الظهور بدور الأم في عدد من الأعمال الفنية، من بينها فيلم "عريس من جهة أمنية" ومسلسل "مأمون وشركاه" وغيره، ولم تنجب الفنانة لبلبة بعد زاوجها في عام 19699 من الفنان حسن يوسف، حيث انفصلا ولم يستمر زواجهما طويلا، وقررت لبلبة بعده عدم الزواج والتفرغ للفن.



