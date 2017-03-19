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تخفيضات هائلة فى معرض السلع الغذائية بالجيزة

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تخفيضات هائلة فى معرض السلع الغذائية بالجيزة تخفيضات هائلة فى معرض السلع الغذائية بالجيزة

افتتح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اليوم الأحد، معرض للسلع الغذائية المخفضة بالجيزة بحضور اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 10 الى 30 % على كافة السلع 
وشهد المعرض الذى يقام بأرض معرض الكتاب بشارع الملك فيصل بجوار شركة مطاحن جنوب القاهرة إقبالاً كبيرا من المواطنين حيث تشارك فيه 46 شركة من القطاع الخاص إلى جانب الشركة القابضة لتجارة الجملة .
 
ومن جانبه قال الدكتور هشام الشريف ان افتتاح تلك المعارض يأتي في إطار الإجراءات التي تنتهجها الدولة لمحاربة الغلاء والسيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
 
وقال اللواء كمال الدالى أن محافظ الجيزة قامت بالتنسيق مع إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة وعدد من التجار لتحمل نفقات كافة التجهيزات الخاصة بالمعرض والذي يستمر 15 يوماً ويشمل السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والمكتبية والأحذية.
 
وخلال جولة الدكتور هشام الشريف بالمعرض طالبه عدد من المواطنين بإستمرار إقامتة حتى شهر رمضان المقبل والتوسع بإقامة معارض أخرى بمحافظة الجيزة وتوفير منافذ جديدة لبيع السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة .
 
المصدر:الدستور

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رئيس قسم الأخبار