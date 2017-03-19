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غدًا || أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة "الشوكولاتة"

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غدًا || أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة "الشوكولاتة" غدًا || أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة "الشوكولاتة"

تبدأ غدًا، الإثنين، محكمة جنح الجيزة، أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بسرقة شيكولاتة من أحد المحال بالجيزة، فى القضية التى حملت رقم 4728 جنح لسنة 2017.

كانت نيابة الجيزة قد أحالت المحكمة إلى محكمة الجنح بعد أن أنكر المتهم «حسام الدين.م.ع»، خلال التحقيقات، أنه سرق الشيكولاتة لأن ابنه طلبها منه، ولم يستطع إحضارها لضيق ذات اليد، فدخل أحد المحال التجارية و التقطته كاميرات المراقبة، وتم ضبطه بعد تحرير المحل محضرًا بالواقعة، وذلك عكس ما قاله العاملون بالمحل التجاري الشهير.

ووجهت النيابة للأب تهمة السرقة، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، زادها قاضي المعارضات 15 يومًا، وكانت النيابة أخلت سبيله لظروفه الإنسانية، وأفادت التحقيقات بأن القضية لا يوجد بها أحراز «شيكولاتة»، وتضمنت أوراقها أقوال الشهود، العاملين بالسوبر ماركت، وكاميرات المراقبة.

 

المصدر:أونا

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