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بالفيديو || هبة مجدي تكشف أكلة "توحمت" عليها "دخلت المستشفى 48 ساعة"

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بالفيديو || هبة مجدي تكشف أكلة "توحمت" عليها "دخلت المستشفى 48 ساعة" بالفيديو || هبة مجدي تكشف أكلة "توحمت" عليها "دخلت المستشفى 48 ساعة"

تحدّثت الفنانة هبة مجدي عن موقف تسبب في دخولها المستشفى، بعد أن شعرت بحاجتها لتناول وجبة خلال فترة حملها الأولى، وبالفعل قرّرت تناولها وبدأت أعراض تظهر عليها في نهاية اليوم، ولفتت إلى أنها ظلت في المستشفى ما يقرب من 48 ساعة تخضع للعلاج والرعاية.

وقالت «مجدي»، في برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي يذاع على قناة «سي بي سي» :«كنت بنط وأروح وأجي وبحاول متخضش أوي، ومش فاهمة يعني إيه الحمل وعندي تصوير وملهية، وفي يوم في التصوير أكلت أكل سريع وكل يوم باكل من بره ومش عارفة آكل في البيت وكانت نفسي راحت للأكلة دي أوي وهي حاجة مقلية أوي، وروحت المسرح بالليل لقيت سخونية ووجع في معدتي وكنت بعيط وروحت المستشفى وقعدت 48 ساعة».

المصدر:المصري لايت

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