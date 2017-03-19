معاينة النيابة لحمامات استاد القاهرة تكشف عدة مفاجآت

سمر العشري

أكدت معاينة فريق من نيابة حوادث شرق القاهرة برئاسة المستشار إسلام الجوهرى وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، لحمامات سباحة استاد القاهرة أن المياه غير صالحة ولا يتم تنظيفها أو تغييرها.

وأضافت معاينة فريق النيابة برئاسة المستشار أحمد عاصي أنه لا توجد أيضا كاميرات للمراقبة علي حمامات السباحة.

وأمرت النيابة باستدعاء 5 من مدربي ومسئولي أكاديمية الديب الرياضية الخاصة بتأهيل الطلاب إلى الكليات العسكرية لسماع أقوالهم.. وضبطهم وإحضارهم في حالة عدم حضورهم.

وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، والمستشار أحمد عاصى، وكيل نيابة الحوادث، إخلاء سبيل مدير حمامات استاد القاهرة و5 آخرين من مسئولين عن الاستاد فى واقعة مصرع شاب داخل حمام السباحة على ذمة التحقيقات، بضمان محل إقامتهم.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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