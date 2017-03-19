أخبار عاجلة

الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

معاينة النيابة لحمامات استاد القاهرة تكشف عدة مفاجآت

Google+ Print
معاينة النيابة لحمامات استاد القاهرة تكشف عدة مفاجآت معاينة النيابة لحمامات استاد القاهرة تكشف عدة مفاجآت

أكدت معاينة فريق من نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار إسلام الجوهرى وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، لحمامات سباحة استاد القاهرة أن المياه غير صالحة ولا يتم تنظيفها أو تغييرها.
 
وأضافت معاينة فريق النيابة برئاسة المستشار أحمد عاصي أنه لا توجد أيضا كاميرات للمراقبة علي حمامات السباحة.
 
وأمرت النيابة باستدعاء 5 من مدربي ومسئولي أكاديمية الديب الرياضية الخاصة بتأهيل الطلاب إلى الكليات العسكرية لسماع أقوالهم.. وضبطهم وإحضارهم في حالة عدم حضورهم.
 
وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، والمستشار أحمد عاصى، وكيل نيابة الحوادث، إخلاء سبيل مدير حمامات استاد القاهرة و5 آخرين من مسئولين عن الاستاد فى واقعة مصرع شاب داخل حمام السباحة على ذمة التحقيقات، بضمان محل إقامتهم.
 
المصدر:صدي البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»