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علي جمعة يكشف عن "أمر" نهي عنه النبي عند هبوب الرياح

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علي جمعة يكشف عن "أمر" نهي عنه النبي عند هبوب الرياح علي جمعة يكشف عن "أمر" نهي عنه النبي عند هبوب الرياح

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي المسلمين عند هبوب الرياح الشديدة، عن أمر واحد. 
 
وأوضح «جمعة» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن سب الرياح ولعنها عند هبوبها بشدة، مستشهدًا بما ورد في سُنن ابن ماجه، أن رسول الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال: «لا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فإنها مِن رَوْحِ اللهِ، تَأتِي بِالرَّحْمةِ، والعَذابِ، ولكن سَلُوا اللهَ مِن خَيْرِها، وتعوذوا بِاللهِ مِن شَرِّها».
 
المصدر:صدي البلد

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