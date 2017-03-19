علي جمعة يكشف عن "أمر" نهي عنه النبي عند هبوب الرياح

سمر العشري

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي المسلمين عند هبوب الرياح الشديدة، عن أمر واحد.

وأوضح «جمعة» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن سب الرياح ولعنها عند هبوبها بشدة، مستشهدًا بما ورد في سُنن ابن ماجه، أن رسول الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال: «لا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فإنها مِن رَوْحِ اللهِ، تَأتِي بِالرَّحْمةِ، والعَذابِ، ولكن سَلُوا اللهَ مِن خَيْرِها، وتعوذوا بِاللهِ مِن شَرِّها».

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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