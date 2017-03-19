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إغلاق وتشميع مطعم "جراند رويال" في مصر الجديدة

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إغلاق وتشميع مطعم "جراند رويال" في مصر الجديدة إغلاق وتشميع مطعم "جراند رويال" في مصر الجديدة

أغلقت أجهزة حى الجديدة، بتعليمات من المهندس إبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، مطعم "جراند رويال" بالعقار رقم 57 شارع النزهة، كما قامت بتشميعه، وذلك لانتهاء عقد الإيجار للوحدة، حيث إن من مصوغات صدور الترخيص من الحي، وجود عقد إيجار ساري للوحدة الصادر لها الترخيص باسم صاحب النشاط.
 
من جانب آخر، أكد صابر، استمرار الإقبال على "أكشاك بيع القمامة"، والتي تم افتتاح منفذين لها في مصر الجديدة، أحدهما بشارع أسوان، والآخر في ميدان ابن سندر، وتدير هذه الأكشاك الجمعيات الأهلية بإشراف من محافظة القاهرة.
 
المصدر:الأهرام

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