لهذا السبب لا يمكنك تناول الطعام قبل العملية الجراحية

سمر العشري

يمنع الأطباء عادة المرضى المقبلين على إجراء عمليات جراحية من تناول الطعام والشراب قبل وقت من إجراء العملية، حيث يدخل المريض إلى غرفة العمليات على معدة خاوية، ولكن ما سبب ذلك؟

الدكتورة لينا ماثيو الأستاذة المشاركة في علم التخدير بجامعة كولومبيا الأمريكية تكشف عن السبب الذي يدفع الأطباء إلى منع المرضى من تناول أي شيء قبل الخضوع لعملية جراحية، حيث يتوجب على المريض التوقف عن إدخال أي شيء إلى جوفه، لتجنب التقيؤ بعد العملية الجراحية، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر.

وفي حال تقيؤ المريض بعد العملية الجراحية، سواء كان ذلك ناتجاً عن العملية الجراحية نفسها، أو نتيجة الخضوع للأدوية المخدرة، يرغب الأطباء بالتخفيف من هذا التقيؤ، لأنه يمكن أن يسبب الإصابة بالتهاب رئوي.

وفي هذه الحالة تبدأ الأطعمة والمركبات الحمضية في المعدة بالرجوع إلى الأعلى، وتدخل في طريقها إلى الرئتين، وهذا الأمر يمكن أن يكون غاية في الخطورة بالنسبة للمريض.

ويسهل على الطبيب معرفة إن كانت معدة المريض خاوية أم لا، فمبجرد وضع أنبوب التنفس يتم سحب محتويات المعدة.

المصدر:24

شبكةعيونالإخبارية

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