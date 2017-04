35 معلومة عن "مهند التونسي" : لاعب سابق بـــ"الترجي" ومثَل مع توم هانكس ويحب إليسا والملوخية

سمر العشري

تتحدث عنه الفتيات ليلًا نهارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتصدر صوره أغلفة «بروفايلات» الأكثرية منهن، لكن لا أحد يعلم على وجه الدقة من هذا الذي اقتحم الدراما المصرية دون سابق إنذار.

بعد تقديم دور «زير نساء» في أحد المسلسلات التونسية، لقبته الفتيات بـ«مهند تونس»، ورأين فيه الشاب الوسيم الذي يستطيع احتلال المركز الأول في قلوبهن.

من العالمية جاء إلى الدراما التونسية ومنها إلى المصرية، وربما يكون واحد من قليلين بدأوا الهرم بالعكس، فالذي احتل اسمه عام 2012 أفيشات الدراما المصرية «لأول مرة» كان قبلها بسنوات يذكر اسمه في «تترات» الأفلام العالمية.

الفنان ظافر العابدين، أو «حاتم» بالنسبة للمصريين، و«دالي» بالنسبة للتونسيين، يقدم هذا العام مسلسل «تحت السيطرة» مع الفنانة نيللي كريم، ويذكر اسمه في مقالات الإشادة والإعجاب.

35. من مواليد تونس، في 26 نوفمبر عام 1972.

34. بدأ حياته لاعب كرة قدم في فريق «الترجي التونسي»، لكن الإصابة بعدته عن الملاعب في سن الـ23.

33. درس علوم الحاسب، وعمل عارض أزياء في «متروبوليتان» في باريس.

32. سافر إلى لندن، والتحق بجامعة «برمنجهام» للخطابة والدراما، وتخرج في 2002.

31. في نفس العام بدأ الظهور في أعمال فنية عالمية، وشارك في بطولة المسلسل البريطاني Dream Team، ثم مسلسل Spooks ، وغيرها.

30. عرفه البعض في العالم العربي بعد تقديمه برنامج «أمير الشعراء»، عام 2007، وكان برنامج ناجحًا يعتمد على تقديم المواهب الشعرية، ثم قدم برنامج «أيام قرطاج السينمائية».

29. بدأ اقتحام عالم الفن في العالم العربي عام 2008، وشارك في المسلسل التونسي «مكتوب»، أمام التونسيتان هند صبري ودرة، ونال شهرة واسعة في تونس بعد هذا المسلسل، حيث كان يؤدي دور «زير نساء».

28. كانت هند صبري سببًا في دخوله الدراما المصرية، لأنها رشحت اسمه للمخرج الذي وافق عليه بعد مشاهدة أعماله.

27. ظهر في عدد من الأفلام الأمريكية، ومنها The Black Forest، Sex and the City 2، Centurion، Children of Men، في أعوام 2009، و2010، و2011.

26. في عام 2009 شارك في بطولة الفيلم التونسي «الدواحة»، وأثار الفيلم انتقادات واسعة لاعتماده على تقديم مشاهد جنسية للأبطال.

25. دافع «ظافر» عن دوره في «الدواحة»، وقال إن «مشاهد العري المنافية للأخلاق لا يمكن إعطاؤها هذا الوصف بكونها جريئة وليست منافية للأخلاق، وهي مشاهد غير مسقطة بل لها وظيفتها»، وفقًا لما ذكره موقع «الشرق الأوسط».

24. ذكر موقع MBC أن مشاهد «ظافر» في «الدواحة» لم تتجاوز في الفيلم غرفة النوم وفراش البطلة.

23. قدم فيما بعد المسلسل التونسي «ذاكرة الجسد» وفيلم «آخر ديسمبر»، عام 2010.

22. قدم أول أعماله في مصر أمام الفنانة هند صبري في «فيرتيجو»، عام 2012، ومثّل دور شخص أصم يتحدث بالإشارة، ويرى أن هذا العمل كان واحدًا من أصعب تجاربه.

21. حضر إلى مصر قبل تصوير «فيرتيجو» بشهر كي يتعلم اللهجة المصرية، ولغة الإشارة، واستعان بمدرس لتعليم إشارات الصم والبكم، من أجل أن يؤدي الدور بشكل جيد.

20. بدأت شهرته في مصر عام 2013 بعدما قدم دور «رأفت هجرس»، زوج منة شلبي، في مسلسل «نيران صديقة»، من إخراج خالد مرعي.

19. تصدر «هاشتاج» اسمه «تويتر» بعد اشتراكه في مسلسل «نيران صديقة»، لما له من «وسامة» رأتها فيه العديد من الفتيات.

18. اختارته مواطنته الفنانة هند صبري ليكون ضيف شرف في مسلسلها «إمبراطورية مين»، عام 2014.

17. في نفس العام قدم ثالث أعماله الفنية في مصر، وشارك في بطولة «فرق توقيت»، أمام الفنان تامر حسني

16. قال إنه لم يكن يعرف تامر حسني شخصيًا قبل مشاركته في «فرق توقيت»، لكنه كان يعرف أغنياته وتعرف عليه أكثر بعد مشاركتهما في المسلسل.

15. في 2015 شارك في بطولة المسلسل اللبناني «24 قيراط»، أمام الفنانة سيرين عبدالنور، والفنان عابد فهد.

14. ذاع صيته في مصر حاليا بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل «تحت السيطرة»، من بطولة نيللي كريم، وهاني عادل، وأحمد وفيق، وتأليف مريم نعوم، وإخراج تامر محسن.

13. يتحدث عددًا من اللغات منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية.

12. ساهم شكله وقبوله لدى قطاع كبير من النساء في العالم العربي في اختياره كوجه إعلاني لعدد من المنتجات الترويجية.

11. مقيم في لندن منذ عام 1999، وتعيش أسرته هناك، ومتزوج من سيدة إنجليزية، ولديه طفلة تدعى ياسمين، وعمرها 5 سنوات.

10. شارك في ما يقرب من 40 عملا فنيا عالميا، منها عدد من المسلسلات الفرنسية مؤخرًا.

9. يدين بالفضل إلى هند صبري في دخوله عالم الدراما المصرية، ويفضل العمل معها دائمًا، كما أنها هنأته على دوره في «نيران» صديقة، وكتبت على حسابها على «تويتر»: « فخورة جدًا بـ(ظافر)».

8. قال إنه لم ينزعج من تسويق مسلسل «فرق توقيت» باسم تامر حسني، موضحًا أنه لا يشعر بالغيرة منه.

7. لم يقدم أية أعمال سينمائية مصرية.

6. شارك في فيلم «شفرة دافنشي» لكن المشاهد التي ظهر بها تم اقتطاعها في المونتاج، فلم يظهر في النسخة النهائية بالفيلم، وكان له مشاهد أمام الممثل العالمي توم هانكس.

5. تعرض لموقف محرج خلال عرض فيلم «شفرة دافنشي»، حين اصطحب زوجته، التي كانت خطيبته في ذلك الوقت، إلى السينما كي تشاهده في الفيلم، لكنه فوجئ أن مشاهده غير موجودة.

4. يرى أن الفنان العربي الذي يشارك في فيلم عالمي يجب أن يقدم دورًا إيجابيًا عن العرب، إذا كانت قصة الفيلم أو المسلسل لها علاقة بالمجتمعات العربية.

3. مطرباته المفضلات أنغام، وشيرين، وإليسا.

2. يتمنى العمل مع الفنان محمود عبدالعزيز، وكان يتمنى اللحاق بالفنان أحمد زكي لتقديم أعمال فنية معه.

1. يفضل في الطعام التونسي شوربة الشعير، شوربة الفريكو بريك، الكسكسي الحلو، وفي الطعام المصري الملوخية، الكبدة الإسكندراني، ورق العنب، والباذنجان.

