طبيب يتحدث عن الفيروس الغامض ويوجه بعض التحذيرات للأهالي

سمر العشري

رجح الدكتور محيى سليمان استشاري بحميات العباسية، أن يكون المرض الغامض الذي ظهرت أعراضه على بعض الحالات من صغار السن والأطفال والذين انتهى ببعضهم للوفاة، قد يكون نوعا من الفيروسات يشبه فيروس "الروتا" التي تصيب الجهاز التنفسي للإنسان.

وقال سليمان، في حواره ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، إن هذا الفيروس له نفس أعراض النزلة المعوية لتأثيره على الجهاز التنفسي وبعده الجهاز الهضمي، ويكون له في بعض الأحيان تأثير على خلايا المخ ويسبب الوفاة في بعض الأحيان.

وأوضح سليمان، أن هذا الفيروس قد يؤثر في أى إنسان أيا كان سنه، ولكن قد يتعرض له الأطفال بشكل أكبر بسبب ضعف مناعتهم بشكل أكبر.

وطالب سليمان الأهالي بالتعامل بجدية مع أى أعراض تظهر على أطفالهم وألا يتعاملوا معها باستهتار، خاصة وأن أعراض المرض تشبه أعراض النزلات المعوية. المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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