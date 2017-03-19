بعد شائعة زواجها من "الهضبة" .. تعرف على تفاصيل حبس دينا الشربيني عاما بسبب المخدرات

سمر العشري

قضت الفنانة دينا الشربيني عاما من عمرها في السجن بسبب ضبطها في شقة أحد أصدقائها، وضبط كمية من مخدر الكوكايين معهما.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة، على دينا الشربيني بالسجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه، في تلك القضية التي تعود لشهر نوفمبر من عام 2013.

وقضت الفنانة عاما من الحبس، قبل أن تعود بعد خروجها لممارسة حياتها الفنية من جديد، ليتردد الكثير من الشائعات حول زواجها سرا من النجم المصري عمرو دياب، في أحد المطاعم بالزمالك، لكن هدى الناظر مديرة أعمال "الهضبة" كذّبت تلك الأخبار.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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