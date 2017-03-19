ضابط سابق وأمين شرطة وراء قتل سمسار أكتوبر بعد خطفه

سمر العشري

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوي أن ضابط متقاعد وأمين شرطة وراء اختطاف سمسار أكتوبر وخطفه بسبب خلافات عمل بينهم وأشارت المصادر إلي أن الخلاف قد يتطرق إلى المخدرات.

واتهمت أسرة فريد شوقي المجني عليه ضابط وأمين شرطة بمرور أكتوبر باختطافه وقتله وأضافت المصادر أن المتهمين استعانا باثنين آخرين من البلطجية حيث اجبروا المجني عليه علي استقلال سيارة برفقتهم مساء يوم الأربعاء وعثر علي جثته بالقناطر الخيرية يوم الجمعة.

وشكل الأمن العام فريق بحث تحت قيادة اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام واللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة لكشف ملابسات جريمة القتل. وكانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، قد عثرت على السيارة المستخدمه في الحادث ماركة "هيونداي"، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على مالك السياره، والذي تبين انه صاحب مكتب تاجير سيارات بالعجوزة وافاد بانه قام بتاجير السيارة لضابط متقاعد ولم يعلم انه تم استخدامها في جريمة المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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