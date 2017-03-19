مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بيدفيست

سمر العشري

كما كان متوقعا، يبدأ الأهلي بثلاثي ارتكاز في مواجهة بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بهدف في القاهرة، ويحتاج الفريق الأحمر لتفادي الخسارة بفارق هدفين للتأهل لدور المجموعات.

وأعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأحمر المباراة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:

شريف إكرامي

خط الدفاع:

علي معلول - سعد الدين سمير - أحمد حجازي - محمد هاني

خط الوسط:

عمرو السولية - حسام عاشور - أحمد فتحي

أمامهم:

عبد الله السعيد - وليد سليمان

خط الهجوم:

عمرو جمال

دكة بدلاء الأهلي والمستبعدين

يخوض الأهلي مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي من دون مؤمن زكريا جناح الفريق وبظهير أيسر وحيد في القائمة.

وسيجلس أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق المنضم حديثا على مقاعد البدلاء فيما يغيب زكريا الذي يعاني من إجهاد في العضلة لخلفية عن قائمة المباراة.

وينضم إلى حمودي على دكة البدلاء كل من: سليماني كوليبالي ومحمد الشناوي وصالح جمعة ورامي ربيعة ومحمد نجيب.

فيما خرج من قائمة الفريق أيضا كل من صبري رحيل وحسين السيد وأحمد عادل عبد المنعم.