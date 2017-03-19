بعد أن حذرها علماء اليابان من تناول طعام أو شراب خارج أرض الوطن..وفاة عالمة النانو تكنولوجى المصرية.. مصادفة أم جريمة مدبرة .

في ظروف غامضة رحلت العالمة المصرية، الدكتورة منى بكر، أستاذ النانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، ومؤسس أول شركة في مصر والعالم العربي في مجال النانوتكنولوجي، بعد إصابتها بمرض يصيب جهاز المناعة ويتسبب في تكسير كرات الدم الحمراء.

حيث لفتت الدكتورة منى المهدي، أستاذ الصيدلة وإحدى الصديقات المقربات من العالمة منى بكر، أن وفاة العالمة منى بكر بمرض نادر وغير متعارف عليه في مصر أمر يسترعي الانتباه، حيث حذر علماء اليابان العالمة المصرية من تناول أي طعام أو شراب خارج أرض وطنها.

وتابعت الدكتورة منى المهدي، صديقة العالمة المصرية إن العالمة المصرية محل الأنظار منذ فترة بسبب تميزها الملحوظ، وأنها رفضت إغراءات مادية كثيرة للعمل خارج مصر وفضلت خدمة بلادها.

وأضاف، الدكتور أحمد اليمني استشارى التحاليل الطبية ورئيس جمعية الكيمياء الحيوية وأبحاث الدم : إنها الحرب البيولوجية واكتشاف مرض جديد شبيه بالايدز و هناك فيروس يشبه الإيدز تم تصنيعه باستخدام الهندسة الوراثية لإصابة جهاز لإصابة المناعة وتكسير كرات الدم الحمراء دون سابق إنذار وهو مطابق لنفس حالة الدكتورة منى بكر.



المصدر : مصر فايف