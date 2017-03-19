بالفيديو.. علقة ساخنة لمذيعة «الحياة» في الشارع

شيماء مصطفى

لقن الإعلامي ممدوح الشناوى، في مشهد تمثيلي، زميلته الإعلامية همسة إمام علقة ساخنة في الشارع أثناء تصويرهما فقرة خاصة في الشارع عن العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة، من أجل قياس ردود أفعال المواطنين تجاهه.

وظهر في الفيديو المذاع ببرنامج «تحية طيبة وبعد»، على فضائية «الحياة»: قيام المذيع بالاعتداء بالضرب على زميلته في الشارع حيث فوجئ بعدد من المواطنين تدخلوا لفض الاشتباك بينه وبين الإعلامية التي مثلت دور زوجته.

وعلق «الشناوى» على الفيديو بأنها كانت محاولة لقياس نبض المواطنين في الشارع عن العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة، لافتا «محدش يفكر في أي حاجة وأنا بأعتذر لهمسة وأكيد هي عارفة إن ده تمثيل، وأنتى أكيد مسامحانى وعارفة أن ده شغل».

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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