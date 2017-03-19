أطعمة تزيد التوتر وأخرى تخفّفه

شيماء مصطفى

ما تأكله يؤثر على مشاعرك، فهناك أطعمة تساعد على تحسين المزاج وترفع الحالة المعنوية، وهناك أطعمة أخرى تزيد إنتاج الهرمونات التي ترتبط بالتوتر والإجهاد. إليك ما تحتاج معرفته عنها:

إذا كنت تشرب الكافيين على مدار اليوم يمكنك تناول بعض البابونج في المساء لتخفيف التوتر

أطعمة تزيد التوتر:



الآيس كريم. ترتفع نسبة السكر بالدم عند أكل الآيس كريم بسبب السكر والدهون، وهو ما يزيد الرغبة في أكل مزيد من الطعام بعد فترة وجيزة، ويرفع نسبة هرمونات التوتر.

القهوة. كل مشروبات القهوة مثل الإسبرسو والموكا تحتوي على كثير من الكافيين الذي يزيد التنبه وأيضاً التوتر، وعند تحلية القهوة بكثير من السكر يزداد التأثير.

الأطعمة المصنّعة. تحتوي هذه الأطعمة على نسبة مرتفعة من الملح، مثل اللحوم المصنّعة والبيتزا والهوت دوغ والبرغر. يزيد أكل هذه الأطعمة من هرمونات التوتر.

المقالي. سواء كانت الأطعمة المقلية دجاجاً أو بطاطس أو باذنجان، تحتوي هذه المقالي على دهون غير صحية تزيد التوتر.

أطعمة تقلل التوتر:

أوميغا3. كل الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا3 تخفف التوتر، مثل السلمون، والبيض، والتونة، وبذور الشيا.

البابونج. إذا كنت تشرب الكافيين على مدار اليوم يمكنك تناول بعض البابونج في المساء لتخفيف التوتر.

اللوز والجوز. يمتاز هذان النوعان من المكسرات باحتوائهما على أحماض أوميغا3 وعلى المغنيسيوم وفيتامين ب12، وهي توليفة تساعد على تخفيف التوتر بشكل فعّال.

بذور اليقطين (اللب الأبيض). تحتوي هذه البذور على التربتوفان الذي يساعد على إنتاج هرمون السيروتونين، والذي يقوم بدوره بتحسين المزاج.

بذور اليقطين (اللب الأبيض) تخفّف التوتر



الأطعمة المصنّعة تزيد التوتر



السلمون يخفّف التوتر

المصدر : الموجز

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads