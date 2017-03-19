أسعار العملات اليوم الأحد 19 مارس 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٩٣٣٣
|٥٩.٣٣٤
|03/19 1:00 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٧٤٢٨
|٤٧.٩٨٦٦
|03/19 1:00 ص
|ريال عماني
|٤٦.٧٤٩٦
|٤٦.٩٨٩٥
|03/19 1:00 ص
|ريال قطري
|٤.٩٤٢٧
|٤.٩٦٨٩
|03/19 1:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٩٠٠٥
|٤.٩٢٥٥
|03/19 1:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٩٨٣
|٤.٨٢٤
|03/19 1:00 ص
|دينار أردني
|٢٥.٣٧٣٦
|٢٥.٥٢٣٣
|03/19 1:00 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.١٨٥
|٢٢.٤٤
|03/19 1:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٩٧٦
|٢.٦٢٣٧
|03/19 1:00 ص
|كرون نرويجي
|٢.١١٥
|٢.١٤١٧
|03/19 1:00 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٣٦٤
|٢.٠٥٨٢
|03/19 1:00 ص
|يورو
|١٩.٣١٠٤
|١٩.٥٠٥٧
|03/19 1:00 ص
|فرنك سويسري
|١٨.٠٢٣٤
|١٨.١٩٤٧
|03/19 1:00 ص
|دولار أمريكي
|١٨
|١٨.١٠
|03/19 1:00 ص
|ين ياباني
|١٥.٨٦٠٤
|١٦.٠٦٩٤
|03/19 1:00 ص
|دولار استرالي
|١٣.٧٩٥٢
|١٣.٩٦٠٨
|03/19 1:00 ص
|دولار كندي
|١٣.٤٥٥٩
|١٣.٥٩٧١
|03/19 1:00 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads