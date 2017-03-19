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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.86 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.81 جنيه مصري في بنك التعمير و الاسكان ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الأحد في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر-إيران-للتنمية 4.7376 4.8991
بنك-الإئتمان-الزراعي 4.8365 4.7895
مصرف-ابو-ظبي 4.8467 4.8931
البنك-المصري-الخليجي 4.8485 4.8790
بنك-سايب 4.8400 4.8700
البنك-الأهلي 4.7996 4.8264
بنك-البركة 4.6814 4.8916
بنك-القاهرة 4.7809 4.8286
بنك-الاسكندرية 4.8317 4.8633
البنك-العربي-الافريقي 4.7778 4.8316
البنك-المركزي 4.8320 4.8608
بنك-مصر 4.7996 4.8240
بنك-بلوم-مصر 4.8263 4.8531
بنك-فيصل- 4.7742 4.8264
كريدي-أجريكول 4.8011 4.8531
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.8080
بنك-بيريوس 4.8529 4.8797
بنك-قناة-السويس 4.7996 4.8264
المصرف-المتحد 4.8143 4.8667
البنك-التجاري-الدولي 4.8511 4.8809
المصري-لتنمية-الورادات 0.0000 0.0000
البنك-الأهلي-المتحد 4.8300 4.8800
بنك-المشرق 4.8500 4.8800
بنك-الاستثمار-العربي 4.8400 4.8700
بنك-HSBC 4.8600 4.9100

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.85 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.90 جنيه مصري 

 

المصدر:365 

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