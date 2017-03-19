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سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19/3/2017 وانخفاض جديد فى الأسمنت

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19/3/2017 وانخفاض جديد فى الأسمنت سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19/3/2017 وانخفاض جديد فى الأسمنت

سمر العشري

يث ارتفع سعر طن الأسمنت فى مصر بشكل فوري وكبير مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي قد تتحمل مثل هذه الزيادة، يصدم الجميع من زيادة أسعار الحديد والأسمنت فى مصر على هذا النحو،  حيث تخطى سعر طن الأسمنت فى بين ليلة وضحاها حوالي 723 جنيه .

حيث ارتفع سعر طن الحديد فى مصر بشكل فوري وكبير مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي قد تتحمل مثل هذه الزيادة، يصدم الجميع من زيادة أسعار الحديد والأسمنت فى مصر على هذا النحو،  حيث تخطى سعر طن الحديد فى مصر بين ليلة وضحاها حوالي 600 جنيه . 

وتوالت ارتفاعات شركات الحديد والصلب فى مصر بشكل صادم ومتتالي، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب عن رغبتها فى زيادة أسعار الحديد بعد ارتفاع سعر تداول الدولار الأمريكي فى مصر، لتقوم فى اليوم التالي بالإعلان رسميا عن اسعارالحديد الذى قررت أن تقوم بالعمل بها فى شهر مارس الجاري .

سعر الحديد اليوم الأحد :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد بشاي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد العتال 9650 جنية 9650 جنية
حديد عطيه 9650 جنية 9650 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9600 جنيه 9600 جنيه
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد مصر ستيل 9500 جنيه 9500 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الأحد :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 778 جنيه
أسمنت النصر النصر 743 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 770 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 733 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 748 جنيه
أسمنت حورس حورس 735 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 715 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 725 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 725 جنية
أسمنت العريش العسكري 733 جنية
أسمنت سيناء سيناء 723 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 730 جنية
السويس للأسمنت السويس 753 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 760 جنية
أسمنت تكنو تكنو 720 جنية
أسمنت حلوان حلوان 760 جنية
أسمنت شورى شورى 717 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 730 جنية
السويدي السويدي 763 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 728 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 725 جنية

 

المصدر:مصر365 

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