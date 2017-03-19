سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19/3/2017 وانخفاض جديد فى الأسمنت

سمر العشري

يث ارتفع سعر طن الأسمنت فى مصر بشكل فوري وكبير مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي قد تتحمل مثل هذه الزيادة، يصدم الجميع من زيادة أسعار الحديد والأسمنت فى مصر على هذا النحو، حيث تخطى سعر طن الأسمنت فى مصر بين ليلة وضحاها حوالي 723 جنيه .

حيث ارتفع سعر طن الحديد فى مصر بشكل فوري وكبير مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي قد تتحمل مثل هذه الزيادة، يصدم الجميع من زيادة أسعار الحديد والأسمنت فى مصر على هذا النحو، حيث تخطى سعر طن الحديد فى مصر بين ليلة وضحاها حوالي 600 جنيه .

وتوالت ارتفاعات شركات الحديد والصلب فى مصر بشكل صادم ومتتالي، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب عن رغبتها فى زيادة أسعار الحديد بعد ارتفاع سعر تداول الدولار الأمريكي فى مصر، لتقوم فى اليوم التالي بالإعلان رسميا عن اسعارالحديد الذى قررت أن تقوم بالعمل بها فى شهر مارس الجاري .

سعر الحديد اليوم الأحد :

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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