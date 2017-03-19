سعر الذهب اليوم الأحد 19-3-2017 فى مصر

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 618 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 530 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 412 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 706 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.944 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الأحد :
السعر العالمي : 1,228.88 دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|706
|عيار 22
|647
|عيار 21
|618
|عيار 18
|530
|عيار 14
|412
|عيار 12
|353
|الاونصة
|21,965
|الجنيه الذهب
|4,944
|الكيلو
|706,286
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads