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سعر الذهب اليوم الأحد 19-3-2017 فى مصر

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سعر الذهب اليوم الأحد 19-3-2017 فى مصر سعر الذهب اليوم الأحد 19-3-2017 فى مصر

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 618 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 530 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 412 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 706 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.944 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأحد  :

السعر العالمي : 1,228.88 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر  
عيار 24 706
عيار 22 647
عيار 21 618
عيار 18 530
عيار 14 412
عيار 12 353
الاونصة 21,965
الجنيه الذهب 4,944
الكيلو 706,286

المصدر:مصر365 

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