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أرخص 10 دول أوروبية يمكنك الدراسة بها بتكاليف منخفضة

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أرخص 10 دول أوروبية يمكنك الدراسة بها بتكاليف منخفضة أرخص 10 دول أوروبية يمكنك الدراسة بها بتكاليف منخفضة

الدراسة بالخارج أصبحت حلم الكثيرون، باعتبارها بداية جيدة لمن يفكر في الهجرة والعيش في بلد آخر، فالدراسة تفتح لك المجال للحصول على فرصة عمل في بلد آخر، ولكن دائمًا ما تقف تكاليف الدراسة عائقًا أمام أي شخص للمضي قدمًا.

قد لا يوفق الشخص في الحصول على منحة دراسية مدفوعة التكاليف، نظرًا للعدد الكبير من المتقدمين، والذي يقلل فرص الحصول على المنحة، لذا قد يجد الشخص نفسه أمام الحل الآخر وهو دفع تكاليف الدراسة من أموالك، وهو أمر ليس سهلًا، في ظل ارتفاع الصرف.

ولكن قد تبحث عن فرصة للدراسة بين الدول الأوروبية، التي تتميز بانخفاض أسعار الدراسة للطلاب الأجانب، فقد رصد موقع «إندي 100» نقلًا عن «study EU»، قائمة بأرخص 10 دول أوروبية في مجال الدراسة، والتي جاءت على رأسها دولة المجر، وفقًا لتصنيق عام 2017.

وجاءت بولندا في المرتبة الثانية على القائمة، ثم تبعتها صربيا، فيما جاءت رومانيا في المرتبة الرابعة، ثم تركيا، وتبعتها اليونان، فيما جاءت البرتغال في المرتبة السابعة، ثم ألمانيا في المرتبة الثامنة، وليتوانيا وفرنسا في المرتبة التاسعة والعاشرة على التوالي.

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المصدر:المصري لايت

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رئيس قسم الأخبار

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