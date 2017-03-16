رئيس كاف الجديد لـ"ON SPORT": "لما دولة زى مصر تقف جنبى لازم أنجح"

شيماء مصطفى

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى "كاف"، عن أنه سعيد بحصوله على رئاسة الاتحاد الأفريقى "كاف" بعد منافسة قوية مع عيسى حياتو.

وتابع أحمد أحمد فى تصريحات خاصة لقناة ONSPORT لبرنامج "خاص مع سيف": "كنت واثقًا من الفوز وتوقعت الحصول على 32 إلى 35 صوتًا"، مضيفًا: "لما دولة زى مصر تقف جنبى لازم أنجح"، موجهًا الشكر لـ هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى لـ"فيفا" على المجهودات التى بذلها معه، متجهًا بالشكر له ولأعضاء حملته الذين كان لهم دور مهم فى الفوز برئاسة الاتحاد الأفريقى كاف .

حصد أحمد أحمد من دولة "مدغشقر" 34 صوتا مقابل 20 صوتا حصل عليهم عيسى حياتو.

وأضاف أحمد أحمد أن إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى "فيفا" كان على الحياد بينه وبين حياتو، مؤكدًا انه وجه له التهنئة مباشرة عقب فوزه.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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