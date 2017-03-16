عمرو دياب ينشر صورته أثناء لعبه الإسكواش.. وجمهوره: أنا مهما كبرت صغير

شيماء مصطفى

نشر المطرب عمرو دياب ، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أثناء ممارسة لعبة الإسكواش.

وتظهر الصورة، اللياقة البدنية العالية التى يتحلى بها "الهضبة"، والتزامه بممارسة الرياضة والتمرين والألعاب الرياضية، عكس من يصغرونه فى السن.

وأثنى الكثير من جمهور الفنان عمرو دياب عبر صفحته، فقال أشرف البرنس: "والله أحلى نجم فى العالم.. مش كلام بجد إنسان محترم وفنان كبير جدا"، فيما قال محمد صلاح: " أنا مهما كبرت صغير"، بينما علقت علا: " متألق كالعادة.. لعيب طايرة يا هضبة".

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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