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كارثة على "واتس آب" تهدد الفتيات

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كارثة على "واتس آب" تهدد الفتيات كارثة على "واتس آب" تهدد الفتيات

اكتشف خبراء في الأمن المعلوماتي ثغرة في تطبيق "واتس اب" للمحادثات، سمحت للقراصنة بالاستيلاء على ملايين من حسابات المستخدمين بشكل كامل.
 
وتم اكتشاف الثغرة هذا الشهر، حيث اتخذت الشركة إجراءات لمعالجتها، وفقا لصحيفة ذا إندبندنت البريطانية.
 
وتتعلق الثغرة بمنصة التواصل عبر تطبيق الإنترنت عندما يستخدمه الأشخاص على الحاسب الشخصي وليس الهاتف.
 
وتمكن القراصنة من استغلال هذه الثغرة عبر إرسال شفرة خبيثة يتم تحميلها مع صورة، مما أتاح لهم الولوج إلى البيانات الخفية للواتس اب والتحكم في الحسابات بشكل كامل.
 
ومن خلال السيطرة على حساب أحدهم، استطاع القراصنة إرسال ذات الشفرة الخبيثة إلى كافة المستخدمين في قائمة الاتصال.
 
ويمكن تحميل الشفرة الخبيثة مع صورة أو أو مقطع صوتي، إضافة إلى أنواع أخرى من الملفات.
المصدر : صدى البلد

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