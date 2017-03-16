هذا ماقاله نجل محمود عبد العزيز وابكى الحضور عقب تكريم اسم والده فى "الأقصر"

شيماء مصطفى

عقب تكريم اسم والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته السادسة، قال الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، "سوف أحاول أن أتحدث.. وأشكر الحضور وإدارة المهرجان وأنا لا استطيع الكلام لأننى حاليا فى حالة دفئ بأصدقاء والدى الذى قال لى أنك ستجد عائلة من بعدى وبالفعل أجدهم الآن".

وتابع نجل الفنان الراحل فى كلمته التى أبكت الحضور: "فى ناس بيكونوا معانا وبيوحشونا جدا.. وأطلب من كل واحد أن يملى عينه من اللى جنبه لأنه فى يوم من الأيام مهما كنت واثق من أنه جنبك فمن الممكن ان تفقدهم".

وتابع: "كان الراحل دائما يهدي جائزته أو تكريمه لجيش مصر وبلدنا ولمصر واتمني مثلما أفعل أن تقرأوا الفاتحة لروحه وتدعو له بالرحمة".

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads