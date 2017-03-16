السعودية تتخذ قرارا تاريخيا...تعرف عليه

شيماء مصطفى

وظفت المملكة العربية السعودية شركات "سيتي جروب"، و"جي بي مورغان تشيس وشركاه" و"إتش إس بي سي هولدنجز" كوكلاء لبيع صكوك دولية إسلامية لأول مرة في تاريخها.

واختارت المملكة أيضا، بحسب "بلومبرغ"، "دويتشه بنك" و" BNP Paribas SA" من أجل إتمام البيع.

وتدرس أكبر مصدر للنفط في العالم، إصدار صكوك دولية من أجل المساعدة في تمويل العجز في ميزانيتها التي سجلت عجزا قدره 198 مليار ريال (53 مليار $) هذا العام، أي ما يعادل نحو 7.7 % من الناتج الاقتصادي.

وقال محمد التويجري، الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي، في ديسمبر/ كانون الأول، إن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تخطط لجمع ما بين 10 و15 مليار دولار من أسواق السندات الدولية في عام 2017 وبيع نحو 70 مليار ريال محليا.

المصدر: سبوتنيك

شبكةعيونالإخبارية

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