اليوغا والحمل.. فوائد لا تحصى تعرفي عليها

شيماء مصطفى

ينصح أطباء النساء والتوليد المرأة الحامل بممارسة اليوغا وذلك حفاظا على اللياقة البدنية وعلى صحة الجنين، حيث أنها تساعد الأم على زيادة النشاط، تخفف من الشعور بالإجهاد، تحسين الدورة الدموية، تقلل من آلام الظهر وتخفف من الشعور بالانزعاج الناجم عن الحمل. للاستفادة من كل هذه الفوائد الصحية لرياضة اليوغا سنقدم لك بعض النصائح حول ممارسة اليوغا من خبيرة اليوغا ومؤسسة Let’s Go Yoga.

قومي بممارسة اليوغا بعد انقضاء الثلث الأول من الحمل أي في الأسبوع الثاني عشر، وبمعدل مرة في الأسبوع حتى يحين موعد الولادة.

تساهم ممارسة اليوغا في تخفيف الإجهاد خلال الحمل، حيث تخفض مستوى هرمون الاجهاد بنسبة 14 %.

تخفف الشعور الحاد بالقلق أثناء الحمل، حيث يمكن ربط مشكل الولادة المبكرة، انخفاض الوزن عند الولادة، زيادة مشاكل النمو والسلوك عند الأطفال بقلق الأم الحامل.

تفيد جلسة واحدة من اليوغا في خفض القلق أثناء الحمل بنسبة الثلث.

ينصح بتناول العصائر، الفاكهة، اللوز والمكسرات المشكلة قبل جلسة اليوغا وبعدها، في حين ينصح بتناول الوجبة الرئيسية بعد ممارسة اليوغا.

ستكونين أكثر اعتيادا على الوضعيات والتقنيات في حال أنجبت قبلا، مع العلم أن ذلك ليس ضروريا.

استشيري طبيبك الخاص لمعرفة ما ذا كانت ممارسة اليوغا يتناسب جسمك، لأن حالات الحمل تختلف من امرأة لأخرى.

تساعد اليوغا على تهيئة الأمهات للولادة من خلال زيادة قدرتهن على التنفس.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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