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زبدة الفول السوداني تخلصك من دهون البطن والأرداف

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زبدة الفول السوداني تخلصك من دهون البطن والأرداف زبدة الفول السوداني تخلصك من دهون البطن والأرداف

إذا كنت ترغبين في التخفيف من الوزن الزائد وخاصة المتراكمة في منطقة البطن والأرداف، نخبرك أن زبدة الفول السوداني تساعد على منحك جسما رشيقا ومتناسق لأنها مصدر رائع للبروتين الذي ينظم عملية الهضم ويمنحك إحساسا مطولا بالشبع، حيث تساعد زبدة الفول السوداني على إنقاص الوزن وتثبيته، لذلك ينصح بتناول ملعقتين لا أكثر يوميا من زبدة الفول السوداني للحصول على النتائج المطلوبة.

الفوائد الصحية لزبدة الفول السوداني

  • التخلص من دهون البطن والأرداف.
  • الوقاية من الإصابة بالسمنة.
  • وقاية الجسم من الإصابة بأمراض السرطان بفضل احتوائها على الزيوت النباتية التي تقضي على الخلايا السرطانية.
  • التخفيف من آثار التقدم في السن.
  • تساعد على تحسين المزاج المتقلب.
  • تقوي الذاكرة وتحسن من نشاط الدماغ بفضل احتوائها على الفيتامين “ب 3”.

طريقة تحضير زبدة الفول السوداني

 

تحتاجين إلى 2 كوب من الفول السوداني مقشر وغير مملح، ½ زيت سوداني أو زيت ذرة، ½ ملعقة كبيرة عسل و ½ ملعقة صغيرة ملح.

  • قومي بتسخين الفرن على 190 درجة مئوية ثم ضعي الفول السوداني في صنية الفرن.
  • يحمص الفول السوداني لمدة 10 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون.
  • اطحني الفول السوداني في محضرة الطعام ويفضل أن يكون دافئ مع تقليبه للحصول على مسحوق متجانس.
  • أضيفي العسل والزيت والملح لمسحوق الفول السوداني ثم أعيدي طحن المكونات مع بعضها حتى تحصلي على قوام ناعم و متجانس.

المصدر : مجلة

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