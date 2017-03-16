حظك اليوم برج القوس الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: تحاول اليوم أن تجمع الكثير من المعلومات التى يمكنك الاستفادة منها في مشروعك الجديد. كن متواضعاً مع زملاء العمل ولا داعي للتكبر



عاطفياً: تعرف أنك لا تستطيع أن تستغني على الحبيب. لا تطل فترة الخصام



صحياً: وضعك الصحي الحساس يستوجب منك المزيد من الراحة والابتعاد عن الإرهاق

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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