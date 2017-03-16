حظك اليوم برج العقرب الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: معركة حاسمة وفاصلة مع أحد الزملاء في العمل، وبنتيجتها يتحدد مستقبلك المهني على نحو شبه نهائي تقريباً



عاطفياً: قد يتضايق الشريك من ردّات فعلك الغاضبة، لكنّ العوامل الموجبة لا تستحق كلّ ذلك



صحياً: تتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير يوماً بعد آخر

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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