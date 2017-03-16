أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب، وهذا يساعدك على كسب ثقة الزملاء

عاطفياً: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه 

صحياً: كلما شعرت بألم خفيف في الصدر، اعتقاداً منك أنك مصاب بمرض في القلب، راجع طبيبك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

 

المصدر:ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى