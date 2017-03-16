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حظك اليوم برج الثور الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: القلق الكبير الذي كان يروادك منذ مدة يزول اليوم، كذلك تتخلص من بعض الإرباك والفوضى مع بعض الزملاء في العمل

عاطفياً: أطرد أصحاب النيات السيئة قبل أن يستغلّوا الوقت لإثارة المشكلات بينك وبين الحبيب 

صحياً: خُذِ الخطوات الإيجابية تجاه صحتك، بما أنك من هواة الصيد فلا تتردد في القيام بذلك 

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

 

المصدر:ارب حظ

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