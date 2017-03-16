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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: نجاحك البارز في العمل في الآونة الأخيرة يعزز مكانتك كما اندفاعك وحبك للحياة، إنه اليوم المناسب للمغامرة 

عاطفياً: صارح الشريك بحقيقة إحساسك، فهو أدرى بما يجول في داخلك من مشاعر

صحياً: لا تكلف نفسك أكثر من وسعها، وامنح الرياضة أكبر قدر ممكن من الوقت

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

 

المصدر:ارب حظ

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