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المتهمين بقتل الطفلة فاطمة: "اغتصبناها وبحثنا عن جثتها مع الأهالي"

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المتهمين بقتل الطفلة فاطمة: "اغتصبناها وبحثنا عن جثتها مع الأهالي" المتهمين بقتل الطفلة فاطمة: "اغتصبناها وبحثنا عن جثتها مع الأهالي"

مصراوي Masrawy

مديرية امن الجيزة

كتب - صابر المحلاوي:

استمعت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، برئاسة المستشار طارق سعد الدين، لاعترافات طالبين بتهمة قتل الطفلة فاطمة بعد التعدي الجنسي عليها بمنطقة منشأة القناطر.

وقال المتهم الأول "إسلام. ع"، 14 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، نجل عم المجني عليها، إنه استعان بصديقه "أدهم.إ"، 13 عامًا، واستدرجا الطفلة "فاطمة"، 6 سنوات، إلى أعلى منزلهواعتديا عليها جنسيًا عنوة.

وعندما حاولت الطفلة الاستغاثة بالجيران، استخدم نجل عمها كيسًا بلاستيكيًا لخنقها، وخوفا من افتضاح أمره، أخرج سكينا وطعنها في بطنها، وأخذ المتهم الثاني السكين وطعنها في رقبتها حتى لفطت أنفاسها الأخيرة.

وأقر المتهمان، بأنهما نقلا الجثة إلى سطح عقار المجاور، ونظفا مكان الجريمة من آثار الدم، وتخلصا من أداة الجريمة، وانضما للأهالي في عمليات البحث عنها حتى لا يشك فيهما أحد.

وأكدت والدة الضحية، أنها أنجبتها بعد سنين من الزواج "جت بعد شوقه"، قبل أن تغالبها دموعها مطالبة بالبحث عن الجاني، وذلك نقلا عما رواه عدد من أهالي القرية.

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