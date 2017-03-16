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مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:55 صباحاً
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:34 صباحاً
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:29 صباحاً
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:29 صباحاً
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:29 صباحاً
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 01:29 صباحاً
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:29 صباحاً
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:13 صباحاً
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:13 صباحاً
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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بالوقائع .. سيف زاهر يروى الفساد والظلم الذى تعرضت له مصر من عيسى حياتو خلال رئاسته للاتحاد الإفريقى
فيديو
ON Sport
الخميس 16 مارس 2017 07:55 مساءً
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