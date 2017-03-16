احترسي نشر الملابس داخل المنزل يعرض صحتك للخطر ! تعرفي على الأسباب

سمر العشري

تحصل رئتاكِ على الهواء الملوث طوال النهار خارج المنزل، لذا هي بحاجة إلى استنشاق هواء نظيف غير ملوث عند العودة للمنزل، ولكنه أمر صعب الحصول عليه إن كنت تلجئين إلى تجفيف الملابس داخل المنزل باستخدام المنشر الداخلي!

تلجأ نساء كثيرات في ظل وجود الأتربة والهواء الملوث إلى نشر الملابس داخل المنزل، حتى لا تتعرض للأتربة والعوادم الموجودة بالجو الخارجي وتتعرض للاتساخ أو تتغير رائحتها للأسوأ، ولكن ثبت أن هذه العادة لها نتائج خطيرة على صحتك وصحة أسرتك سنتعرف عليها في هذا المقال.

ما الخطر الناتج عن نشر الملابس داخل المنزل؟

في البداية، يجب أن تعرفي أن مستوى الرطوبة في المنزل يتراوح بين 1 إلى 2.5 جالون من الماء، وهذا هو الرقم المعتدل والصالح للمعيشة دون حدوث أي ضرر على صحة أفراد عائلتك، وعند نشر الملابس داخل المنزل يزيد مستوى الرطوبة بمقدار نصف جالون كامل ويصل مستوى الماء الموجود في هواء المنزل إلى 30% من تكوين الهواء؛ ما يؤدي إلى الآتي:

1- جعل الظروف مهيأة أكثر لنمو الجراثيم وظهور العفن في أرجاء المنزل، فالرطوبة هي البيئة المناسبة لتكون الفطريات.

2- تكوّن نوع من العفن التي من الممكن أن يتسبب في الإصابة بالتهابات الرئة والربو، وفقًا لدراسة أجريت على عدد كبير من المنازل التي تجفف الملابس داخلها، وكانت نتيجة الدراسة انتشار نسبة هذا النوع من الجراثيم إلى 25%، ما جعل هذه الأسر أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الرئة وخصوصًا الأطفال.

3- في حالة استخدام معطر الملابس ثم نشرها داخل المنزل تنتشر المواد الكيميائية في الهواء المغلق الموجود بمنزلك، هذه المواد الكيميائية تجعلك عرضة للإصابة بالسرطان أكثر من غيرك.

4- إذا كنتِ تعانين أو أحد أفراد أسرتك من أمراض نقص المناعة، بذلك تكونون أكثر عرضة لحدوث تلف في أنسجة الرئة بسبب الرطوبة العالية في المنزل.

إذن، كيف تتجنبين الخطر وتحافظين على نظافة ملابسك في نفس الوقت ؟

1- نشر الملابس في الهواء الطلق هي أفضل وسيلة لإبعاد الخطر عن منزلك، ويمكن استخدام نفس المنشر الداخلي داخل البلكونة، والمهم أن تسارعي في تجميعها بمجرد أن تجف، حتى لا تتغير رائحتها.

2- استخدمي خيار التجفيف الموجود بالغسالة، سيوفر عليكِ كثير من الجهد والوقت في تجفيف الملابس خارج الغسالة، فالوقت يقل في هذه الحالة إلى أكثر من النصف؛ حيث تقل المياه الموجودة بالملابس بنسبة 70%.

3- وزّعي الملابس عند غسلها وتجفيفها، فهذا من أهم طرق التوفير في وقت التجفيف، فعلى سبيل المثال، الأقمشة الجينز تختلف في عدد لفات تجفيفها عن الأقمشة القطنية، لذا من المهم تصنيف الملابس قبل غسلها واختيار البرنامج المناسب لكل نوع من الأقمشة لتحصلي على التجفيف المناسب لها.

المصدر:الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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