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فيديو| أم ترفض إرضاع مولودها لخوفها من «منظره»

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فيديو| أم ترفض إرضاع مولودها لخوفها من «منظره» فيديو| أم ترفض إرضاع مولودها لخوفها من «منظره»

التحرير

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رفضت أم إرضاع مولودها أو حتى لمسه، لأنه وُلِد بطفرة جينية تجعله دون جلد طبيعي مثل البشر تسمي "harlequin ichthyosis".

وحسبما ذكرت صحيفة مترو البريطانية، وضعت الأم، 28 عام، طفلها في مستشفى بيهار بالهند ليكون بذلك ثاني طفل في الهند يولد بتلك الحالة المرضية النادرة.

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وهذا المرض غالبًا ما يمكن تشخيصه في الرحم عبر التصوير بالموجات فوق الصوتية.

والأطفال الذين يعانون من هذه الحالة أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات البكتيرية الحادة، ويقول الأطباء في المستشفى إن هذا الطفل لن يبقى على قيد الحياة لفترة طويلة.

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التحرير

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