صدفة غيرت مسار حياته.. مصطفى خاطر في سطور

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برع مع نجوم مسرح مصر، فأصبح يفاجئ الجمهور كل عرض بتقديم شخصية تعلق في أذهانهم، مختلفة تمًاما عن سابقتها، ليعلن عن موهبته التمثيلية التى جعلته في وقت قصير يظهر في أعمال عديدة، كان أبرزها مسسلسل "نيللي وشريهان"، و "لهفة"، وغيرهما.

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات التي ربما لا يعرفها البعض عن الفنان مصطفى خاطر.

ولد مصطفى خاطر في 15 مارس عام 1985، ويبلغ من العمر 32 عامًا.

برزت موهبته في التمثيل منذ الصغر، فكان يقلد الأهل والجيران والفنانين في المنزل، وعندما كان بالثانوية التحق بفريق المسرح.

تخرج "خاطر" من كلية الأداب جامعة عين شمس، وبدأ حياته الفنية بالاشتراك في عدد من المسرحيات التي قدمها خلال دراسته بالجامعة، ثم عمل مخرجًا مع فرقة "رموز" التي قدم معها مسرحية "حال الدنيا"، وهي معالجة مسرحية لنص الكاتب السوري ممدوح عدوان كتبها وقدمت ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الشباب المبدع.

بعد نجاحه في تقديم شخصية "عم شكشك"، ضمن عروض مسرح مصر، قام بتقديم نفس الشخصية في برنامج يحمل اسم "شكشك شو"، على شاشة "إم بي سي مصر".

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يعشق الوقوف على خشبة المسرح، ويقول عنه " ليس هناك متعة للممثل أكبر من الوقوف على خشبة المسرح، لكن متعة السينما في مشاهدتها، والمسرح هو الذي سيمكننا من العمل بصورة جيدة في السينما".

بعد نجاحه في تقديم العديد من الأعمال بعيدًا عن مسرح مصر، تداولت الكثير من الشائعات عن انفصاله عن الفريق ولكنه ينفي دائمًا تلك الأخبار، قائلًا خلال أحد حوراته الصحفية: "لا لن يحدث فأنا اعتبر المسرح تدريب يومي.. كل يوم أتدرب في المسرح وأجرب شخصيات، المسرح يجعل الممثل جاهز دائما".

فاجأ مصطفى الجمهور بعد فقدانه جزء كبير من وزنه، وقام بنشر صورة تجمعه بزميله في الفريق الفنان علي ربيع، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وجاءت بعض التعليقات على الصورة: "هو الخسسان ده من آثار الجيم لفيلم هروب اضطراري"،"إنت عسل أوي ربنا يخليك لينا يارب، بس إنت خسيت كده ليه؟".

تعرف على الفنان أشرف عبد الباقي، عندما شاهده وهو يمثل في عرض "شيزلونج" على المسرح العائم، وحاز إعجابه هو وباقي أبطال العرض، ووعدهم وقتها باعتزامه إشراكهم معه في مشروع "تياترو مصر"، وهو ما حدث بالفعل.

شارك في إعلان "ارسم قلب"، برفقة بعض أعضاء فرقة "مسرح مصر"، لصالح مستشفى مجدي يعقوب، ويقول عن تلك التجربة: "اعتبره هو أجمل شيء في رمضان، وهي فكرة المنتج هشام جمال ولحنه وإنتاجه، فهو إنسان ذكي جدًا ودماغه عبقرية".