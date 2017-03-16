حفيدة شاعر كبير.. وهذا أول أجر حصلت عليه.. 17 معلومة عن لقاء الخميسي

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لم يكن التمثيل حلمها الوحيد، وإنما احتل الغناء جانبًا من بين طموحاتها الفنية، لكن في النهاية انتصر حبها للتمثيل واعتبرته أولوية قبل أي شيء، وبالفعل حققت نجاحات على مستوى الدراما التليفزيونية أكثر من السينما، كما خاضت تجربة التقديم التليفزيوني.

"التحرير لايف" يرصد لكم 17 معلومة عن الفنانة لقاء الخميسي:

1- ولدت في القاهرة يوم 15 مارس 1978، أي أنها تبلغ من العمر 39 عامًا.

2- اسمها بالكامل لقاء عبد الملك عبد الرحمن.

3- حفيدة الشاعر والصحفي الكبير عبد الرحمن الخميسي.

4- أحبت التمثيل منذ صغرها، وانضمت إلى فريق التمثيل في جميع مراحل دراستها.

5- تخرجت في كلية التجارة بجامعة القاهرة.

6- التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخصصت في الإخراج والتمثيل.

7- عملت مدرسة في جامعة 6 أكتوبر.

8- عملت في مجال الإعلانات مع بداية حياتها الفنية، حتى جاءتها فرصة المشاركة في مسرحية "تحب تشوف المأساة".

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9- الظهور السينمائي الأول لها كان من خلال فيلم "أرض أرض" عام 1997، مع إلهام شاهين وعايدة رياض ومن إخراج إسماعيل مراد.

10- كشفت في حوار صحفي عن قيمة أول أجر حصلت عليه من التمثيل وكان 1500 جنيه، عن دورها في مسلسل "حارة الطبلاوي" عام 2001 مع فاروق الفيشاوي والراحلة معالي زايد.

11- قدمت برنامجًا تليفزيونيًّا بعنوان "جميلة الجميلات"، عام 2002.

12- شاركت في عدد قليل من الأعمال السينمائية هي: "عسكر في المعسكر، وكذلك في الزمالك، وقلب جرىء، وحاحا وتفاحة".

13- إنتاجها التليفزيوني يطغى على ظهورها السينمائي، حيث شاركت في عدد كبير من المسلسلات أبرزها: "العطار والسبع بنات، ولحظات حرجة، ومن أطلق الرصاص على هند علام، وراجل وست ستات بجميع أجزائه، وقضية رأي عام، وشمس الأنصاري، والعقرب، ورأس الغول".

14- خاضت تجربة الدبلجة الكارتونية من خلال فيلم أنتجته شركة "ديزني" بعنوان "مولان 2"، حيث أدت شخصية "مولان".

15- تمتلك موهبة الغناء، وكانت تذهب للأوبرا منذ صغرها، وفكرت في احتراف ذلك المجال لولا مشغوليات التمثيل، على حد قولها، حيث إنها ترى في التمثيل أولوية قبل أي شيء.

16- تزوجت من حارس المرمى محمد عبد المنصف، ولها منه ولدان، هما أدهم وآسر.

17- روت في لقاء تليفزيوني مع برنامج "ثلاثي أضواء الحياة" قصة طريفة حدثت ليلة زفافها، فقالت: "الزواج حدث بسرعة وماكانش عندي خبرة كافية المفروض أشتري إيه.. وليلة الدخلة محمد إتفاجئ إني لابسة بيجامة بابا الله يرحمه، لأني كنت عايزة أي حاجة من ريحته تكون موجودة في اليوم ده.. كانت صدمة بالنسبة لمحمد وسابلي الأوضة وخرج نام في الصالة".