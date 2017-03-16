النيابة تستدعي المذيعة منى عراقي للتحقيق بتهمة ابتزاز إعلامي بالدقي

كتب - صابر المحلاوي:

أمر محمد سلطان، وكيل نيابة الدقي، اليوم الأربعاء، باستدعاء الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج "انتباه" على فضائية المحور للتحقيق معها في البلاغ المقدم ضدها والذي حمل رقم 1488 إداري الدقي، والذي تواجه فيه تهم تهديد وابتزاز الإعلامي أحمد دياب رئيس الاكاديمية المصرية للإعلام.

واتهم دياب المذيعة منى عراقي بقيامها بطلب مبلغ 100 ألف جنيه منه، وهددته أنها في حالة رفضه دفع المبلغ المطلوب ستقوم بتحرير محاضر وشكاوى وتكبيده خسائر من كل نوع، فضلا عن التشهير به في برنامجها، وتلفيق تهمة النصب له، وذلك على حد قوله بمحضر الشرطة.

وأرفق مقدم البلاغ بمحضر الشرطة محادثة نصية بينه وبين "عراقي" على برنامج التواصل الاجتماعي "واتس اب".