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كيف عاقب حاكم دبي 3 متهمين بتعذيب قطة؟

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كيف عاقب حاكم دبي 3 متهمين بتعذيب قطة؟ كيف عاقب حاكم دبي 3 متهمين بتعذيب قطة؟

قرر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلزام ثلاثة متهمين بتعذيب قطة، بتنظيف حديقة الحيوان في المدينة لمدة أربع ساعات يوميا طوال ثلاثة أشهر.
 
وأصدر حاكم الإمارة قراره، اليوم الأربعاء، بتوقيع هذا الجزاء جراء "ما اقترفه هؤلاء المستهترون من جرم يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية ولما تضمنه هذا الفعل الوحشي من قسوة تخالف قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف الذي حثّ على الرحمة بالحيوان والرفق به".
 
وكانت شرطة دبي ألقت القبض على المتورطين في واقعة تقديم قطة لكلاب لنهشها وهي على قيد الحياة، فور انتشار مقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر هذا الفعل الذي أثار موجة من الاستياء في الشارع الإماراتي.
 
وهذه العقوبة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، إذ أمر حاكم دبي نهاية الشهر الماضي بأن يؤدي أربعة شباب ارتكبوا مخالفة مرورية خطرة، عقوبة تنظيف الشوارع العامة لمدة أربع ساعات يوميا على مدار شهر.
 
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي: إن الشباب قاموا بحركات استعراضية خطرة بمركبة رباعية الدفع في أحد التقاطعات في منطقة "سيتي ووك" السياحية بدبي، ما شكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة المشاة في المنطقة، وبادرت شرطة دبي بتحديد هوية مرتكبي تلك المخالفة وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر : فيتو

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